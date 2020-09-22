Пожилые екатеринбуржцы бесплатно привились от гриппа

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга бесплатные прививки от гриппа поставили 129 пенсионеров и ветеранов. Там работали два выездных прививочных пункта – в центре культуры «Эльмаш» и в помещении районного Совета ветеранов.Глава Администрации Орджоникидзевского района Роман Кравченко посетил ЦК «Эльмаш», где побеседовал с жителями.Прививочная кампания продолжается. Поставить вакцину от гриппа можно в поликлиниках и торговых центрах.