Пожилые екатеринбуржцы бесплатно привились от гриппа
Общество
Фото: орджоникидзевский.екатеринбург.рф
В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга бесплатные прививки от гриппа поставили 129 пенсионеров и ветеранов. Там работали два выездных прививочных пункта – в центре культуры «Эльмаш» и в помещении районного Совета ветеранов.
Глава Администрации Орджоникидзевского района Роман Кравченко посетил ЦК «Эльмаш», где побеседовал с жителями.
Прививочная кампания продолжается. Поставить вакцину от гриппа можно в поликлиниках и торговых центрах.
Глава Администрации Орджоникидзевского района Роман Кравченко посетил ЦК «Эльмаш», где побеседовал с жителями.
Прививочная кампания продолжается. Поставить вакцину от гриппа можно в поликлиниках и торговых центрах.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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