Свыше 12 тысяч тестов на COVID-19 провели за сутки в Свердловской области

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

По данным на 26 сентября, за сутки в Свердловской области было проведено 12419 исследований проб на коронавирус. Обследовано 11802 человека.Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 1 518 135. Обследовано всего 1 432 561 человек.За минувшие сутки в Свердловской области выявили 139 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 28 575 случаев новой коронавирусной инфекции. Выписано 64 человека. Общее число выписанных достигло 21519. Зарегистрировано три случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 592.