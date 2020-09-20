Свыше 12 тысяч тестов на COVID-19 провели за сутки в Свердловской области
Общество
Фото: РИА Новости
По данным на 26 сентября, за сутки в Свердловской области было проведено 12419 исследований проб на коронавирус. Обследовано 11802 человека.
Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 1 518 135. Обследовано всего 1 432 561 человек.
За минувшие сутки в Свердловской области выявили 139 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 28 575 случаев новой коронавирусной инфекции. Выписано 64 человека. Общее число выписанных достигло 21519. Зарегистрировано три случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 592.
Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 1 518 135. Обследовано всего 1 432 561 человек.
За минувшие сутки в Свердловской области выявили 139 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 28 575 случаев новой коронавирусной инфекции. Выписано 64 человека. Общее число выписанных достигло 21519. Зарегистрировано три случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 592.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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