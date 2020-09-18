В Екатеринбурге байкеры закрыли мотосезон

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

Сегодня по Екатеринбургу проехала колонна из сотен мотоциклов. Таким образом байкеры закрыли мотосезон.«Ехали по Московской шесть минут», – цитирует портал Е1 читателей, наблюдавших происходящее из окон своих квартир.На сайте мотоклуба «Черные ножи» отмечается, что мероприятие, в первую очередь, направлено на обмен опытом по поведению в сложных ситуациях на дороге и уменьшение количества ДТП с участием мотоциклистов.Добавим, вечером закрытие мотосезона байкеры отметят в концерт-холле «Свобода».