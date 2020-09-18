В Екатеринбурге байкеры закрыли мотосезон
Общество
Фото: Е1.ru
Сегодня по Екатеринбургу проехала колонна из сотен мотоциклов. Таким образом байкеры закрыли мотосезон.
«Ехали по Московской шесть минут», – цитирует портал Е1 читателей, наблюдавших происходящее из окон своих квартир.
На сайте мотоклуба «Черные ножи» отмечается, что мероприятие, в первую очередь, направлено на обмен опытом по поведению в сложных ситуациях на дороге и уменьшение количества ДТП с участием мотоциклистов.
Добавим, вечером закрытие мотосезона байкеры отметят в концерт-холле «Свобода».
«Ехали по Московской шесть минут», – цитирует портал Е1 читателей, наблюдавших происходящее из окон своих квартир.
На сайте мотоклуба «Черные ножи» отмечается, что мероприятие, в первую очередь, направлено на обмен опытом по поведению в сложных ситуациях на дороге и уменьшение количества ДТП с участием мотоциклистов.
Добавим, вечером закрытие мотосезона байкеры отметят в концерт-холле «Свобода».
Наталья Федорова © Вечерние ведомости
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