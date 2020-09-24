В Екатеринбурге в ДТП пострадал 11-летний мальчик

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадал 11-летний мальчик.Инцидент произошел сегодня в 10:30 по местному времени. По предварительной информации, 33-летний водитель «ВАЗ-21120» ехал по улице Инженерная в сторону улицы Грибоедова, когда сбил ребенка, который переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. Пострадавший госпитализирован с ушибом мягких тканей головы.Правоохранители выяснили, что водитель отечественного автомобиля не заметил ребенка из-за пропускавшего пешехода автобуса. По словам отца пострадавшего, мальчик шел на остановку общественного транспорта, чтобы уехать на соревнования по футболу.Сотрудники Госавтоинспекции продолжают проверку, по результатам которой будет принято мотивированное решение.