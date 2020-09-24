В Екатеринбурге в ДТП пострадал 11-летний мальчик
Общество
Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадал 11-летний мальчик.
Инцидент произошел сегодня в 10:30 по местному времени. По предварительной информации, 33-летний водитель «ВАЗ-21120» ехал по улице Инженерная в сторону улицы Грибоедова, когда сбил ребенка, который переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. Пострадавший госпитализирован с ушибом мягких тканей головы.
Правоохранители выяснили, что водитель отечественного автомобиля не заметил ребенка из-за пропускавшего пешехода автобуса. По словам отца пострадавшего, мальчик шел на остановку общественного транспорта, чтобы уехать на соревнования по футболу.
Сотрудники Госавтоинспекции продолжают проверку, по результатам которой будет принято мотивированное решение.
Инцидент произошел сегодня в 10:30 по местному времени. По предварительной информации, 33-летний водитель «ВАЗ-21120» ехал по улице Инженерная в сторону улицы Грибоедова, когда сбил ребенка, который переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. Пострадавший госпитализирован с ушибом мягких тканей головы.
Правоохранители выяснили, что водитель отечественного автомобиля не заметил ребенка из-за пропускавшего пешехода автобуса. По словам отца пострадавшего, мальчик шел на остановку общественного транспорта, чтобы уехать на соревнования по футболу.
Сотрудники Госавтоинспекции продолжают проверку, по результатам которой будет принято мотивированное решение.
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