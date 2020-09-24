В Екатеринбурге в ДТП пострадал 11-летний мальчик

16.17 Суббота, 26 сентября 2020
Общество
Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадал 11-летний мальчик.

Инцидент произошел сегодня в 10:30 по местному времени. По предварительной информации, 33-летний водитель «ВАЗ-21120» ехал по улице Инженерная в сторону улицы Грибоедова, когда сбил ребенка, который переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. Пострадавший госпитализирован с ушибом мягких тканей головы.

Правоохранители выяснили, что водитель отечественного автомобиля не заметил ребенка из-за пропускавшего пешехода автобуса. По словам отца пострадавшего, мальчик шел на остановку общественного транспорта, чтобы уехать на соревнования по футболу.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают проверку, по результатам которой будет принято мотивированное решение.
Наталья Федорова © Вечерние ведомости
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14:09 На Режевском тракте из-за ремонтных работ образовалась пробка
14:03 В Свердловской области коронавирусом заразились еще 139 человек
12:59 В Ирбите продолжаются поиски пропавшего грибника
12:10 Погибшей при падении из окна многоэтажки на Эльмаше оказалась мать двоих детей
11:27 В Екатеринбурге школьница выпала из окна многоэтажного жилого дома
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18:19 На улице Вайнера в Екатеринбурге открылась ярмарка отечественных производителей
18:01 В Екатеринбурге 90% жилого фонда подключено к теплу
17:34 В Екатеринбурге нашли мостовую XIX века
17:09 В Екатеринбурге выбрали воспитателей года
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