В Свердловской области ищут пропавшего 31-летнего мужчину

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

Отряд «Прорыв» объявил о начале поисков 31-летнего жителя поселка Монетный Березовского городского округа. Валерий Султанов ушел из дома 24 сентября и не вернулся.Приметы: рост 174 см, худощавого телосложения, темные волосы, карие глаза. В качестве особых примет отмечаются татуировка на груди (армейская, группа крови) и татуировка на левом плече в виде орнамента.На момент пропажи был одет в ветровку черного цвета, черные спортивные штаны, черные ботинки. Может передвигаться на автомобиле «ВАЗ-2109» красного цвета с госномером Р264ВН96 в направлении поселка «Красный маяк» Богдановичского района.Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просим позвонить по номерам 8-9000-44-02-20 или 02.