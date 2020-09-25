В Свердловской области ищут пропавшего 31-летнего мужчину
Общество
Фото: Поисковый отряд «Прорыв»
Отряд «Прорыв» объявил о начале поисков 31-летнего жителя поселка Монетный Березовского городского округа. Валерий Султанов ушел из дома 24 сентября и не вернулся.
Приметы: рост 174 см, худощавого телосложения, темные волосы, карие глаза. В качестве особых примет отмечаются татуировка на груди (армейская, группа крови) и татуировка на левом плече в виде орнамента.
На момент пропажи был одет в ветровку черного цвета, черные спортивные штаны, черные ботинки. Может передвигаться на автомобиле «ВАЗ-2109» красного цвета с госномером Р264ВН96 в направлении поселка «Красный маяк» Богдановичского района.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просим позвонить по номерам 8-9000-44-02-20 или 02.
Приметы: рост 174 см, худощавого телосложения, темные волосы, карие глаза. В качестве особых примет отмечаются татуировка на груди (армейская, группа крови) и татуировка на левом плече в виде орнамента.
На момент пропажи был одет в ветровку черного цвета, черные спортивные штаны, черные ботинки. Может передвигаться на автомобиле «ВАЗ-2109» красного цвета с госномером Р264ВН96 в направлении поселка «Красный маяк» Богдановичского района.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просим позвонить по номерам 8-9000-44-02-20 или 02.
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