В Екатеринбурге ограбили магазин кальянов
Общество
Фото: скрин с записи камеры наблюдения
Сегодня ночью в Екатеринбурге неизвестные ограбили магазин кальянов Hookah Shop, расположенный по адресу Самолетная 31б. Грабители попали на камеры видеонаблюдения.
По словам владельца магазина Кирилла Челышева, двое злоумышленников вынесли пять кальянов, табак и ноутбук. Общая сумма ущерба составила 50 тысяч рублей. « За информацию о грабителях, которая поможет их поймать, я готов предоставить вознаграждение в 10 000 рублей», – цитирует предпринимателя портал Е1.
На данный момент на месте происшествия работают сотрудники полиции. Известно, что грабители оставили на месте преступления отпечатки пальцев.
По словам владельца магазина Кирилла Челышева, двое злоумышленников вынесли пять кальянов, табак и ноутбук. Общая сумма ущерба составила 50 тысяч рублей. « За информацию о грабителях, которая поможет их поймать, я готов предоставить вознаграждение в 10 000 рублей», – цитирует предпринимателя портал Е1.
На данный момент на месте происшествия работают сотрудники полиции. Известно, что грабители оставили на месте преступления отпечатки пальцев.
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