В Екатеринбурге ограбили магазин кальянов

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

Сегодня ночью в Екатеринбурге неизвестные ограбили магазин кальянов Hookah Shop, расположенный по адресу Самолетная 31б. Грабители попали на камеры видеонаблюдения.По словам владельца магазина Кирилла Челышева, двое злоумышленников вынесли пять кальянов, табак и ноутбук. Общая сумма ущерба составила 50 тысяч рублей. « За информацию о грабителях, которая поможет их поймать, я готов предоставить вознаграждение в 10 000 рублей», – цитирует предпринимателя портал Е1.На данный момент на месте происшествия работают сотрудники полиции. Известно, что грабители оставили на месте преступления отпечатки пальцев.