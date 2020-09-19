В Красноуральске сгорел частный жилой дом

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

Сегодня ночью в Красноуральске на площади 100 квадратных метров сгорел частный жилой дом.Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 02:45 по местному времени. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали восемь спасателей на двух спецмашинах.Все работы на месте происшествия завершились в 04:14 по местному времени. Причины возгорания выясняются.