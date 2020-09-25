«Автомобилист» в Екатеринбурге потерпел поражение в матче с минским «Динамо»

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» на домашней арене потерпел поражение в матче с минским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:4.Среди хозяев льда шайбы забросили Алексей Макеев (оформил дубль) и Станислав Бочаров. В составе минского «Динамо» забитыми голами отметились Шэйн Принс, Кирилл Воронин, Алексей Протас и Егор Шарангович.Напомним, эта игра завершила домашнюю серию «Автомобилиста». Далее команда отправится на выезд по маршруту Уфа (30 сентября матч с «Салаватом Юлаевым») - Магнитогорск (2 октября матч с «Металлургом»).