«Автомобилист» в Екатеринбурге потерпел поражение в матче с минским «Динамо»

21.42 Пятница, 25 сентября 2020
Общество
Фото: ХК «Автомобилист»
Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» на домашней арене потерпел поражение в матче с минским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:4.

Среди хозяев льда шайбы забросили Алексей Макеев (оформил дубль) и Станислав Бочаров. В составе минского «Динамо» забитыми голами отметились Шэйн Принс, Кирилл Воронин, Алексей Протас и Егор Шарангович.

Напомним, эта игра завершила домашнюю серию «Автомобилиста». Далее команда отправится на выезд по маршруту Уфа (30 сентября матч с «Салаватом Юлаевым») - Магнитогорск (2 октября матч с «Металлургом»).
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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