В Свердловской области поставлены первые прививки от COVID-19
Общество
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
В Свердловской области первые добровольцы из числа медработников поставили прививки от COVID-19, об этом рассказали в департаменте информполитики региона.
«В борьбе с инфекцией варианта победы только два. Первый – это естественный иммунитет, который получает человек, переболев каким-то заболеванием и выработав соответствующие антитела. Второй вариант – думаю, он более правильный и прогрессивный – это искусственный иммунитет, который можно получить только за счет вакцинации», – сказал первый свердловчанин, привившийся от COVID-19, главный хирург Екатеринбурга, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Алексей Столин.
Стоит отметить, что вакцина «Спутник V» является двухфазной, поэтому через три недели добровольцам поставят вторую прививку.
«В борьбе с инфекцией варианта победы только два. Первый – это естественный иммунитет, который получает человек, переболев каким-то заболеванием и выработав соответствующие антитела. Второй вариант – думаю, он более правильный и прогрессивный – это искусственный иммунитет, который можно получить только за счет вакцинации», – сказал первый свердловчанин, привившийся от COVID-19, главный хирург Екатеринбурга, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Алексей Столин.
Стоит отметить, что вакцина «Спутник V» является двухфазной, поэтому через три недели добровольцам поставят вторую прививку.
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