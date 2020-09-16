В Свердловской области поставлены первые прививки от COVID-19

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Свердловской области первые добровольцы из числа медработников поставили прививки от COVID-19, об этом рассказали в департаменте информполитики региона.«В борьбе с инфекцией варианта победы только два. Первый – это естественный иммунитет, который получает человек, переболев каким-то заболеванием и выработав соответствующие антитела. Второй вариант – думаю, он более правильный и прогрессивный – это искусственный иммунитет, который можно получить только за счет вакцинации», – сказал первый свердловчанин, привившийся от COVID-19, главный хирург Екатеринбурга, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Алексей Столин.Стоит отметить, что вакцина «Спутник V» является двухфазной, поэтому через три недели добровольцам поставят вторую прививку.