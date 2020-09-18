Благотворительная акция «С миру по нитке» пройдет в храмах Екатеринбурга
Общество
Фото: Православная служба милосердия
В храмах уральской столицы в праздничный день Крестовоздвижения, 27 сентября, пройдет осенняя благотворительная акция в помощь бездомным «С миру по нитке», об этом рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
Акция будет проводиться в пяти храмах города: Иоанно-Предтеченский кафедральный собор (район Центрального стадиона, ул. Репина, 6а), Вознесенское Архиерейское подворье (Центр, Вознесенская пл., 1), Храм-на-Крови (Центр, ул. Царская, 10), Собор в честь Успения Пресвятой Богородицы (ВИЗ, ул. Кирова, 65), Храм в честь Рождества Христова (Уралмаш, ул. Машиностроителей, 4а). С 8:00 до 11:30 на территории храмов будут приниматься пожертвования и вещи.
Бездомные будут получать вещи в «Автобусе милосердия». В епархии отметили, что за одеждой бездомные обращаются более 2000 раз в год.
Акция будет проводиться в пяти храмах города: Иоанно-Предтеченский кафедральный собор (район Центрального стадиона, ул. Репина, 6а), Вознесенское Архиерейское подворье (Центр, Вознесенская пл., 1), Храм-на-Крови (Центр, ул. Царская, 10), Собор в честь Успения Пресвятой Богородицы (ВИЗ, ул. Кирова, 65), Храм в честь Рождества Христова (Уралмаш, ул. Машиностроителей, 4а). С 8:00 до 11:30 на территории храмов будут приниматься пожертвования и вещи.
Бездомные будут получать вещи в «Автобусе милосердия». В епархии отметили, что за одеждой бездомные обращаются более 2000 раз в год.
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