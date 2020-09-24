В Новоуральске «по горячим следам» задержали подозреваемого в краже

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Новоуральске сотрудники полиции задержали «по горячим следам» мужчину, подозреваемого в квартирной краже. Как рассказали в МУ МВД России по Новоуральскому ГО и МО «п.Уральский», сумма ущерба, причиненного обвиняемым, составила 10 тысяч рублей.23 сентября в полицию обратился местный житель. Мужчина сообщил, что из его квартиры украли сотовый телефон и телевизор. Подозреваемым оказался незнакомец, которому владелец квартиры предложил снимать одну из комнат.Подозреваемым оказался мужчина, ранее неоднократно судимый за подобные преступления. Выяснилось, что сотовый телефон он разбил, а телевизор сбыл тем же вечером за 200 рублей.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.