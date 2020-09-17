В Свердловской области проведено 13579 исследований проб на коронавирус

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Свердловские медики за день провели 13579 исследований проб на COVID-19, об этом рассказали в региональном оперштабе.За сутки было обследован 12875 человек.Всего на Среднем Урале проведено 1 505 716 исследований, обследовано 1 420 759 человека.