На улице Вайнера в Екатеринбурге открылась ярмарка отечественных производителей

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на улице Вайнера открылась ярмарка легкой промышленности, одежды, обуви и текстиля в поддержку отечественных производителей, об этом рассказали в пресс-службе администрации города.В ярмарке принимают участие дизайнеры из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Воронежа, Перми, Рязани, Тулы, Костромы, Республики Коми, Краснодарского края, Нижегородской, Ивановской, Волгоградской, Воронежской областей, Ставрополья и других регионов. Уральцы могут приобрести одежду, текстиль, изделия из хлопка, льна и другие вещи.Ярмарка будет работать в Екатеринбурге две недели каждый день с 10:00 до 19:00 в будние дни и с 11:00 до 19:00 в выходные.