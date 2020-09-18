В Екатеринбурге 90% жилого фонда подключено к теплу
Общество
Фото: ростренд.рф
В Екатеринбурге жилой фонд подключен к теплу на 90% (7 171 дом). Это стало известно в ходе заседание штаба по запуску тепла в уральской столице сегодня, 25 сентября.
Второй этап запуска начался 15 сентября и продлится до 30 сентября включительно.
Напомним, ранее сообщалось, что к теплу подключены все школы, детские сады и объекты здравоохранения мегаполиса.
Второй этап запуска начался 15 сентября и продлится до 30 сентября включительно.
Напомним, ранее сообщалось, что к теплу подключены все школы, детские сады и объекты здравоохранения мегаполиса.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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