В Екатеринбурге 90% жилого фонда подключено к теплу

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге жилой фонд подключен к теплу на 90% (7 171 дом). Это стало известно в ходе заседание штаба по запуску тепла в уральской столице сегодня, 25 сентября.Второй этап запуска начался 15 сентября и продлится до 30 сентября включительно.Напомним, ранее сообщалось, что к теплу подключены все школы, детские сады и объекты здравоохранения мегаполиса.