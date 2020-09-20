В Екатеринбурге нашли мостовую XIX века
Общество
Фото: Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области
В Екатеринбурге в ходе ремонта тротуара на улице 8 Марта нашли деревянную мостовую XIX века. Во время экспертизы археологи обнаружили осколки керамических, деревянных и берестяных изделий.
Работы проводились на участке улицы 8 Марта от Бориса Ельцина до Щорса. Там были выполнены 20 шурфов, а также историко-архивные изыскания. Вскрытия проводились на расстоянии 150-200 метров друг от друга.
В результате обследования в двух шурфах был выявлен объект археологического наследия «Культурный слой Екатеринбурга XVIII - начала XX веков».
Работы проводились на участке улицы 8 Марта от Бориса Ельцина до Щорса. Там были выполнены 20 шурфов, а также историко-архивные изыскания. Вскрытия проводились на расстоянии 150-200 метров друг от друга.
В результате обследования в двух шурфах был выявлен объект археологического наследия «Культурный слой Екатеринбурга XVIII - начала XX веков».
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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