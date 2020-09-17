В Екатеринбурге выбрали воспитателей года

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге работники детского сада № 28 Верх-Исетского района Ирина Афанасьева и детского сада № 119 Ленинского района Ольга Некрасова стали победителями городского конкурса «Воспитатель года» – 2020.В этом году конкурс состоял из трёх этапов: заочный (там участие приняли 50 педагогов дошкольных учреждений, из них 25 воспитателей), первый очный (45 участников), второй очный – финал конкурса, который разделился на два этапа.На первом этапе финала участники готовили полный конспект занятия с детьми по заданным условиям: возраст, тема, образовательная область. Второй этап состоял из двух заданий: самопрезентация «Моё главное профессиональное достижение» и «Профессиональный разговор».Ирина Афанасьева победила в номинации «Воспитатель», а Ольга Некрасова – в номинации «Учитель-логопед».Отметим, в номинации «Воспитатель» лауреатом I степени стала Марина Яблоновская из детского сада № 245 Железнодорожного района; лауреатом II степени – Наталья Зайцева из детского сада № 4 Железнодорожного района. В номинации «Учитель-логопед лауреатом I степени стала Анна Лупенских из детского сада № 449 Ленинского района; лауреатом II степени – Алена Корочкова из детского сада № 551 Орджоникидзевского района.