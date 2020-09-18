В Свердловской области покажут лучшие советские и российские фильмы о ВОВ
Общество
Фото: департамент информполитики Свердловской области
В Свердловской области состоится киномарафон «Победный марш», в рамках которого уральцы смогут увидеть лучшие советские и российские фильмы о Великой Отечественной войне.
Фильмы для показа подготовлены Свердловским областным фильмофондом. Представлены разные жанры – военные драмы, киноповести, приключенческие и документальные фильмы, а также мелодрамы. Так, до 25 ноября свердловчане на 21 площадке посмотрят около 80 картин (в том числе «А зори здесь тихие», «В огне брода нет», «Два бойца», «Калашников», «Ржев», «Сестренка» и «Солдатик»).
В 2020 году масштабный областной киномарафон «Победный марш» приурочен к Году памяти и славы.
Фильмы для показа подготовлены Свердловским областным фильмофондом. Представлены разные жанры – военные драмы, киноповести, приключенческие и документальные фильмы, а также мелодрамы. Так, до 25 ноября свердловчане на 21 площадке посмотрят около 80 картин (в том числе «А зори здесь тихие», «В огне брода нет», «Два бойца», «Калашников», «Ржев», «Сестренка» и «Солдатик»).
В 2020 году масштабный областной киномарафон «Победный марш» приурочен к Году памяти и славы.
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