В Екатеринбурге прошёл рейд по детским автокреслам
Общество
Фото: Отделение пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга
Сегодня утром возле детских садов в Екатеринбурге в рамках «Недели безопасности» автоинспекторы провели рейд по детским автокреслам. Сотрудники проверили наличие и правильность использования автокресел в автомобилях.
Как отмечают в отделении пропаганды ГИБДД города, цель рейда – профилактика травматизма среди детей, защита их жизни и здоровья при перевозке в салоне автомобиля. Родителям вручили листовки со справочной информацией о детских удерживающих устройствах и наклейки «В машине ребёнок».
Сотрудники привлекли к административной ответственности семь водителей, которые игнорировали правила перевозки детей.
Как отмечают в отделении пропаганды ГИБДД города, цель рейда – профилактика травматизма среди детей, защита их жизни и здоровья при перевозке в салоне автомобиля. Родителям вручили листовки со справочной информацией о детских удерживающих устройствах и наклейки «В машине ребёнок».
Сотрудники привлекли к административной ответственности семь водителей, которые игнорировали правила перевозки детей.
Сотрудники ГИБДД провели рейд по перевозкам на такси в Екатеринбурге
18 сентября 2020
18 сентября 2020
В Екатеринбурге прошел рейд по профилактике ДТП
17 сентября 2020
17 сентября 2020