В Екатеринбурге прошёл рейд по детским автокреслам

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Сегодня утром возле детских садов в Екатеринбурге в рамках «Недели безопасности» автоинспекторы провели рейд по детским автокреслам. Сотрудники проверили наличие и правильность использования автокресел в автомобилях.Как отмечают в отделении пропаганды ГИБДД города, цель рейда – профилактика травматизма среди детей, защита их жизни и здоровья при перевозке в салоне автомобиля. Родителям вручили листовки со справочной информацией о детских удерживающих устройствах и наклейки «В машине ребёнок».Сотрудники привлекли к административной ответственности семь водителей, которые игнорировали правила перевозки детей.