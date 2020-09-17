Выходные на Среднем Урале пройдут без осадков
Общество
Фото: Катерина Якушева
Предстоящие выходные в Свердловской области и Екатеринбурге пройдут без осадков. Об этом сообщают синоптики уральского гидрометцентра.
В субботу, 26 сентября, в Свердловской области ночью +1...+6 °С, днём +13...+18 °С. Переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. В Екатеринбурге ночью +2...+4 °С, днём +15...+17 °С. Переменная облачность, без осадков.
В воскресенье, 27 сентября, в Свердловской области ночью +2...+7 °С, днём +14...+19 °С. Малооблачно, без осадков. В Екатеринбурге ночью +4...+6 °С, днём +15...+17 °С. Малооблачно, без осадков.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 26 сентября, в Свердловской области ночью +1...+6 °С, днём +13...+18 °С. Переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. В Екатеринбурге ночью +2...+4 °С, днём +15...+17 °С. Переменная облачность, без осадков.
В воскресенье, 27 сентября, в Свердловской области ночью +2...+7 °С, днём +14...+19 °С. Малооблачно, без осадков. В Екатеринбурге ночью +4...+6 °С, днём +15...+17 °С. Малооблачно, без осадков.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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