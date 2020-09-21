В Свердловской области завоют сирены
Общество
Фото: gorobzor.ru
В следующую пятницу, 2 октября, в Свердловской области завоют сирены и произойдёт перехват ТВ-сигнала. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
Так, сирены завоют на всей территории региона в 10:00. Затем, в 10:35, состоится перехват телеэфира (в это время на экранах появится надпись «проводится техническая проверка»).
Мероприятия пройдут в рамках всероссийской тренировки по гражданской обороне. Свердловчан призвали не беспокоиться и не прерывать свои дела.
Так, сирены завоют на всей территории региона в 10:00. Затем, в 10:35, состоится перехват телеэфира (в это время на экранах появится надпись «проводится техническая проверка»).
Мероприятия пройдут в рамках всероссийской тренировки по гражданской обороне. Свердловчан призвали не беспокоиться и не прерывать свои дела.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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