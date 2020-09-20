На Урале спасатели достали собаку, намертво застрявшую в трубе на улице
Общество
Фото: «ЗооСпас в Екатеринбурге»
В Старопышминске в Свердловской области спасатели вытащили собаку из горизонтальной дренажной трубы на обочине улицы. Об этом сообщили в группе «ЗооСпас в Екатеринбурге».
Отмечается, что собака намертво застряла примерно в середине трубы длиной около 10 метров и была слишком слаба, чтобы выбраться самостоятельно. На месте работали зооспасатель и команда пожарных. Достать питомца удалось с помощью телескопической удочки.
«Несколько дней в холодной мокрой трубе давали себя знать - собака плохо держалась на ногах. Кроме того, она ободрала себе переносицу. Хозяин унёс собаку на руках»,- рассказали в сообществе.
Отмечается, что собака намертво застряла примерно в середине трубы длиной около 10 метров и была слишком слаба, чтобы выбраться самостоятельно. На месте работали зооспасатель и команда пожарных. Достать питомца удалось с помощью телескопической удочки.
«Несколько дней в холодной мокрой трубе давали себя знать - собака плохо держалась на ногах. Кроме того, она ободрала себе переносицу. Хозяин унёс собаку на руках»,- рассказали в сообществе.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
В Екатеринбурге спасли застрявшую в окне кошку
20 сентября 2020
20 сентября 2020
Ночью в Екатеринбурге сгорел внедорожник
23 сентября 2020
23 сентября 2020
В Верхней Пышме спасатели три часа тушили пожар
25 сентября 2020
25 сентября 2020
В Сысерти спасатели всю ночь тушили крупный пожар
19 сентября 2020
19 сентября 2020
«Где зарыта ваша ангажированность?» На заседании по делу «вонючей» птицефабрики устроили демагогию
Прокуратура и Минприроды уличили экспертов в дилетантстве
Новости дня
- Свердловская область
- Россия и мир
- Все новости
- Самое важное
09:37 В Свердловской области у предпринимателя арестовали промышленное оборудование за миллионный долг
22:53 Екатеринбургского производителя сантехники пытаются банкротить после пожара на Верх-Исетском заводе
13:07 Проезд по перекрестку Пермская – Крисанова сужается до одной полосы из-за ремонта тепловой камеры
22:53
24/09Екатеринбургского производителя сантехники пытаются банкротить после пожара на Верх-Исетском заводе
20:09
24/09Алапаевск значительно отстает от свердловских городов по темпам подключения тепла: в городе рвутся сети, но глава спокоен
12:38
24/09Еще 131 свердловчанин заболел коронавирусом
21:57
23/09Счетная палата выявила массу нарушений в деятельности МБУ, отвечающего за озеленение Екатеринбурга
18:36
23/09Подготовленные бойцы ОМОН и уголовного розыска не смогли догнать пенсионера-рецидивиста под Екатеринбургом
12:35
20/09Ещё 120 свердловчан заразились коронавирусом