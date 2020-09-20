На Урале спасатели достали собаку, намертво застрявшую в трубе на улице

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Старопышминске в Свердловской области спасатели вытащили собаку из горизонтальной дренажной трубы на обочине улицы. Об этом сообщили в группе «ЗооСпас в Екатеринбурге».Отмечается, что собака намертво застряла примерно в середине трубы длиной около 10 метров и была слишком слаба, чтобы выбраться самостоятельно. На месте работали зооспасатель и команда пожарных. Достать питомца удалось с помощью телескопической удочки.«Несколько дней в холодной мокрой трубе давали себя знать - собака плохо держалась на ногах. Кроме того, она ободрала себе переносицу. Хозяин унёс собаку на руках»,- рассказали в сообществе.