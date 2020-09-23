В Екатеринбурге вновь проверяют соблюдение масочного режима
Общество
В Екатеринбурге возобновили проверки соблюдения масочного режима. Так, представители правоохранительных органов и министерства общественной безопасности провели рейды в метрополитене, общественном транспорте и торговых центрах.
По словам начальника отдела по обеспечению деятельности в сфере подготовки и проведения публичных мероприятий областного Министерства общественной безопасности Олега Малишевского, в соответствии с указом губернатора, необходимо соблюдать социальную дистанцию и ношение масок в общественных местах. Пока, по его словам, жителей города преимущественно предупреждали и напоминали им о действующих в регионе ограничительных мерах.
Рейды продолжатся. По результатам этой проверки в правоохранительные органы направлено 23 материала для составления протокола.
По словам начальника отдела по обеспечению деятельности в сфере подготовки и проведения публичных мероприятий областного Министерства общественной безопасности Олега Малишевского, в соответствии с указом губернатора, необходимо соблюдать социальную дистанцию и ношение масок в общественных местах. Пока, по его словам, жителей города преимущественно предупреждали и напоминали им о действующих в регионе ограничительных мерах.
Рейды продолжатся. По результатам этой проверки в правоохранительные органы направлено 23 материала для составления протокола.
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