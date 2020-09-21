Из-за вспышки COVID-19 перенесены матчи екатеринбургской «Синары» и «КПРФ»
Общество
Фото: пресс-служба «Синары»
Две встречи екатеринбургской «Синары» и «КПРФ» перенесены из-за того, что два игрока в составе уральского мини-футбольного клуба заразились коронавирусом.
Как отметил московский клуб, скоро «КПРФ» будет представлять Россию в «Финале четырёх» главного футзального турнира планеты - Лиги чемпионов, поэтому пришлось перенести матчи с «Синарой», чтобы избежать рисков распространения COVID-19 среди игроков, тренеров и сотрудников МФК «КПРФ».
Напомним, обе встречи должны были пройти на выходных.
Как отметил московский клуб, скоро «КПРФ» будет представлять Россию в «Финале четырёх» главного футзального турнира планеты - Лиги чемпионов, поэтому пришлось перенести матчи с «Синарой», чтобы избежать рисков распространения COVID-19 среди игроков, тренеров и сотрудников МФК «КПРФ».
Напомним, обе встречи должны были пройти на выходных.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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