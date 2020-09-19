В Свердловской области коронавирусом заразились еще 137 человек
Общество
Фото: tverlife.ru
За минувшие сутки в Свердловской области выявили 137 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 28 436 случаев новой коронавирусной инфекции.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+58), Артинского городского округа, Арамильского городского округа, Березовского, Бисерти, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Кушвы, Качканара, Красноуральска, Краснотурьинска, Карпинска, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Сысертского городского округа, Серова.
Состояние 106 госпитализированных оценивается как тяжелое, 99 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 53 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 379. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
Выписано 65 человек. Общее число выписанных достигло 21455.
Зарегистрировано 2 случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 589.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+58), Артинского городского округа, Арамильского городского округа, Березовского, Бисерти, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Кушвы, Качканара, Красноуральска, Краснотурьинска, Карпинска, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Сысертского городского округа, Серова.
Состояние 106 госпитализированных оценивается как тяжелое, 99 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 53 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 379. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
Выписано 65 человек. Общее число выписанных достигло 21455.
Зарегистрировано 2 случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 589.
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