Телефонные мошенники обманули жительницу Екатеринбурга на 1,2 миллиона рублей

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в крупном размере. Телефонные мошенники обманули 27-летнюю местную жительницу на 1,2 миллиона рублей.Инцидент, о котором идет речь, произошел намедни. Потерпевшей позвонил неизвестный и представился сотрудником главного офиса одного из кредитных учреждений, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу veved.ru. Звонивший сообщил, что с банковской карты екатеринбурженки пытаются списать денежные средства. Мужчина добавил, что ее личный кабинет привязан теперь к стороннему номеру, а также от ее имени оформлен потребительский кредит.После этого звонивший назвал полные данные женщины и предложил вновь привязать свой номер телефона к ее личному кабинету и сообщить ему секретный код из СМС, который отправит банк. Более того, злоумышленник убедил пострадавшую оформить online кредит, обналичить его и перевести на якобы «резервные» ячейки.На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего и лица, причастные к преступлению.