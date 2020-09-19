В Екатеринбурге завершен снос многоэтажки для нового зала филармонии
Общество
Фото: 66.rodina.news
В Екатеринбурге завершился демонтаж многоэтажного жилого дома по адресу улица Карла Либкнехта, 40, где построят новый зал филармонии.
На данный момент с места работ вывозится строительный мусор. Отметим, несколько строительных бригад справились с финальной стадией сноса менее чем за неделю.
Напомним, работы по демонтажу жилого дома начались 3 июля и завершились в запланированные сроки. На месте снесенного здания будет находиться главный вход в новый зал филармонии, проектированием которого занималось бюро Zaha Hadid Architects. Строительство планируется завершить в 2023 году.
На данный момент с места работ вывозится строительный мусор. Отметим, несколько строительных бригад справились с финальной стадией сноса менее чем за неделю.
Напомним, работы по демонтажу жилого дома начались 3 июля и завершились в запланированные сроки. На месте снесенного здания будет находиться главный вход в новый зал филармонии, проектированием которого занималось бюро Zaha Hadid Architects. Строительство планируется завершить в 2023 году.
Наталья Федорова © Вечерние ведомости
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