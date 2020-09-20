В Свердловской области проведено около 1,5 миллионов исследований проб на коронавирус

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

По данным, переданным лабораториями 24 сентября, за сутки в Свердловской области было проведено12838 исследований проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Обследовано 12251 человек.Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 1 492 137. Обследовано всего 1 407 884 человека.Напомним, по данным на 24 сентября, в Свердловской области выявлено 28 299 случаев заражения коронавируса. По выздоровлению выписаны 21 390 человек, скончались 587 человек.