В Свердловской области проведено около 1,5 миллионов исследований проб на коронавирус

10.06 Пятница, 25 сентября 2020
Общество
Фото: 39rus.org
По данным, переданным лабораториями 24 сентября, за сутки в Свердловской области было проведено12838 исследований проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Обследовано 12251 человек.

Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 1 492 137. Обследовано всего 1 407 884 человека.

Напомним, по данным на 24 сентября, в Свердловской области выявлено 28 299 случаев заражения коронавируса. По выздоровлению выписаны 21 390 человек, скончались 587 человек.
Наталья Федорова © Вечерние ведомости
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