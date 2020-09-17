В Свердловской области у предпринимателя арестовали промышленное оборудование за миллионный долг

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

В Белоярском районе сотрудники ГУФССП России по Свердловской области арестовали промышленное оборудование и помещение площадью 438 квадратных метров у предпринимателя за долг в размере более 2,8 миллионов рублей.Даже после уведомления должника о возбуждении исполнительного производства, он не спешил выплачивать деньги фонду поддержки малого предпринимательства. Тогда судебный пристав-исполнитель выехал в адрес предпринимателя, где был составлен акт описи и ареста имущества: помещение площадью 438 квадратных метров, а также «Система лазерной сварки «Фатон компакт» и производственное оборудование, состоящее из установки шовной сварки «Импульс — 3», рассказали в пресс-службе ведомства veved.ru.Предприниматель уведомлен о сроках выплаты долга. Если он не будет погашен, и помещение, и оборудование будут оценены экспертами и реализованы в счет погашения долга.