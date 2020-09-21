Алапаевск значительно отстает от свердловских городов по темпам подключения тепла: в городе рвутся сети, но глава спокоен

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По состоянию на 24 сентября в Свердловской области отапливается 79% многоквартирных домов и 97% объектов социальной сферы. Самые низкие показатели подключений в Алапаевске – на отчетную дату тепло в городе получает 44% жилфонда и 50 % учреждений соцкультбыта, сообщает Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области.В свою очередь, глава Алапаевска Сайгид Билалов в телефонном разговоре с корреспондентом veved.ru назвал другую цифру – по его данным, подключено более 70%. Кто из сторон лукавит – власти муниципалитета или МинЖКХ неизвестно, но, по данным издания, сегодня в администрации города с участием представителей Министерства прошло заседание, на котором как раз обсуждались низкие темпы подключения тепла. Как и в прошлом году, Алапаевск пока остается одним из самых замерзающих муниципалитетов.Как рассказали veved.ru жители Алапаевска, сегодня в городе зафиксировано несколько порывов на магистральных теплосетях, по предварительной информации, находящихся в ведении муниципального предприятия «Энерготепло». Об авариях красноречиво свидетельствуют и фотографии с места событий. По информации издания, порывы произошли на сетях после начала процедуры циркуляции и заполнения сетей, при этом на данных участках опрессовки не проводились.Сайгид Билалов же заявил, что в одном случае порыв связан с ремонтными работами, которые проводились на участке без согласования с мэрией – неизвестные пробурили землю, повредив трубу, в другом случае речь якобы идет о повреждении трубы на вводе в жилой дом.«В этом году опрессовки прошли, но необходимо их проводить только там, где работы проводились. Владельцы теплоснабжающих организаций понимают, что все должно быть запущено в определенные сроки. Вопросы по задолженности перед поставщиками теплоресурсов почти сняты, по каким-то моментам идут судебные процессы, где то мы дали муниципальную гарантию», - рассказал Сайгид Билалов.Отметим, что в настоящее время сумма исковых требований к МП МО Город Алапаевск «Энерготепло», согласно сервису Rusprofile составляет более 126 миллионов рублей, из них почти 30 миллионов руб. пытается взыскать ООО «Алапаевский теплоэнергетический комплекс» (владелец котельной на металлургическом заводе), также среди взыскателей есть АО «Уралсервергаз», АО «Энергосбыт Плюс».Известно, что в августе деятельность МП «Энерготепло» подверглась тщательной выездной проверке специалистами Уральского управления Ростехнадзора, в ходе которой были выявлены десятки нарушений.Так, например, установлено, что не проводятся режимно-наладочные испытания и работы на тепловых энергоустановках, не обеспечена требуемая точность измерения расходов тепловой энергии, теплоносителей и технологических параметров работы на источниках тепловой энергии, не защищены стойкими антикоррозионными покрытиями наружные поверхности трубопроводов тепловых сетей на некоторых участках, не организован водно-химический режим с целью обеспечения надежной работы тепловых энергоустановок в котельной в поселке Асбестовский, вышедшие из строя люминесцентные лампы, содержащие ртуть, не хранятся в специальном помещении, и не вывозятся для уничтожения и дезактивации в отведенные для этого места (к слову об отношении к экологии), отсутствует расчет нормативных запасов топлива, не защищены от воздействия влаги тепловые сети, не производится ревизия водоподготовительного оборудования и его наладка, теплохимические испытания водогрейных котлов, отсутствует тепловая изоляция трубопроводов тепловых сетей.