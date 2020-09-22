Федор Крашенинников пожаловался в ЕСПЧ на арест за неуважение к власти

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Политолог Федор Крашенинников пожаловался в Европейский суд по правам человека на арест за неуважение к власти, об этом в своем Telegram-канале написал глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.В ноябре 2019 года политолога оштрафовали на 30 тысяч рублей за то, что он нецензурно выразился в адрес российских судей. Тогда Крашенинников также обращался в ЕСПЧ. В июле этого года его арестовали за повторное неуважение к власти: в своем Telegram-канале Крашенинников оскорбил судей Конституционного суда, прокомментировав просьбу президента о разъяснении по количеству президентских сроков.По мнению адвоката политолога Рушаны Камаловой, в отношении подсудимого была нарушена статья 10 Европейской конвенции о праве на свободу выражения мнения, статья 6 о праве на справедливый суд, а также статья 5 о праве на свободы и личную неприкосновенность.«Имело место не предусмотренное законом вмешательство публичных властей в его право на свободное выражение мнения»,— говорится в жалобе в ЕСПЧ.