Прокурор из Екатеринбурга перевелся на повышение в Мордовию

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Прокурор Орджоникидзевского района города Екатеринбурга Кирилл Тетерин назначен заместителем прокурора республики Мордовия. Соответствующий приказ подписан Генпрокурором России Игорем Красновым.Кирилл Тетерин проходит службу в надзорном ведомстве с 2001 года. В прошлом он был следователем, затем старшим следователем и дослужился до заместителя прокурора Каменска-Уральского, после чего был назначен свердловским прокурором по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях. В 2011 году Тетерин был назначен прокурором Железнодорожного района Екатеринбурга, в 2016 году переведен на аналогичную должность в Орджоникидзевский район, где успешно боролся с незаконными парковками и самостроем торговых точек в тесном взаимодействии с районной администрацией.Кирилл Тетерин награжден нагрудным знаком «За безупречную службу в прокуратуре России». Среди сотрудников силовых структур его знают как порядочного, принципиального человека, профессионала с большой буквы, который вырастил большое количество кадров.