Из свердловского главка уходит полковник, судившийся с журналистами

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Начальник центра кинологической службы ГУ МВД России по Свердловской области полковник Евгений Узянов написал рапорт об отставке по собственному желанию, сообщили veved.ru собственные источники. В этой должности он проработал чуть более трех месяцев, до этого с 2014 года возглавляя МО МВД России «Сысертский».Редакция veved.ru обратилась к начальнику ГУ МВД России по Свердловской области Валерию Горелых, чтобы узнать насколько соответствует действительности данная информация.«Полковник Узянов в настоящее время находится в отпуске, по окончании которого он не планирует приступать к исполнению своих должностных обязанностей. У него достаточно большой стаж службы, он принял решение покинуть ряды МВД и уйти на пенсию. Произойдет это ориентировочно в конце ноября – начале декабря текущего года. Сейчас обязанности руководителя ЦКС исполняет опытный кинолог, майор Марина Прокуронова, которая много лет проработала в этом подразделении. Окончательное решение о том, кто займет пост главного кинолога Среднего Урала, начальник главка Александр Мешков примет в ближайшее время, тщательно проанализировав ряд предложенных ему кандидатур, - отметил полковник Горелых.Напомним, что фамилия Узянова мелькала в 2018 году в информационном скандале, связанном с оказанием миграционных услуг иностранным гражданам. Он даже пытался судиться с журналистами издания URA.RU, но проиграл. Впоследствии под суд за мошенничество попал его знакомый Денис Ершов, который обещал местной предпринимательнице покровительство со стороны полиции за денежное вознаграждение. В ходе расследования следствие не установило факт передачи денежных средств ни Евгению Узянову, ни его подчиненным – Денис Ершов вводил в заблуждение свою жертву, которая отдала за «крышу» почти миллион рублей.