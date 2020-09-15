Из свердловского главка уходит полковник, судившийся с журналистами
Общество
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области
Начальник центра кинологической службы ГУ МВД России по Свердловской области полковник Евгений Узянов написал рапорт об отставке по собственному желанию, сообщили veved.ru собственные источники. В этой должности он проработал чуть более трех месяцев, до этого с 2014 года возглавляя МО МВД России «Сысертский».
Редакция veved.ru обратилась к начальнику ГУ МВД России по Свердловской области Валерию Горелых, чтобы узнать насколько соответствует действительности данная информация.
«Полковник Узянов в настоящее время находится в отпуске, по окончании которого он не планирует приступать к исполнению своих должностных обязанностей. У него достаточно большой стаж службы, он принял решение покинуть ряды МВД и уйти на пенсию. Произойдет это ориентировочно в конце ноября – начале декабря текущего года. Сейчас обязанности руководителя ЦКС исполняет опытный кинолог, майор Марина Прокуронова, которая много лет проработала в этом подразделении. Окончательное решение о том, кто займет пост главного кинолога Среднего Урала, начальник главка Александр Мешков примет в ближайшее время, тщательно проанализировав ряд предложенных ему кандидатур, - отметил полковник Горелых.
Напомним, что фамилия Узянова мелькала в 2018 году в информационном скандале, связанном с оказанием миграционных услуг иностранным гражданам. Он даже пытался судиться с журналистами издания URA.RU, но проиграл. Впоследствии под суд за мошенничество попал его знакомый Денис Ершов, который обещал местной предпринимательнице покровительство со стороны полиции за денежное вознаграждение. В ходе расследования следствие не установило факт передачи денежных средств ни Евгению Узянову, ни его подчиненным – Денис Ершов вводил в заблуждение свою жертву, которая отдала за «крышу» почти миллион рублей.
Редакция veved.ru обратилась к начальнику ГУ МВД России по Свердловской области Валерию Горелых, чтобы узнать насколько соответствует действительности данная информация.
«Полковник Узянов в настоящее время находится в отпуске, по окончании которого он не планирует приступать к исполнению своих должностных обязанностей. У него достаточно большой стаж службы, он принял решение покинуть ряды МВД и уйти на пенсию. Произойдет это ориентировочно в конце ноября – начале декабря текущего года. Сейчас обязанности руководителя ЦКС исполняет опытный кинолог, майор Марина Прокуронова, которая много лет проработала в этом подразделении. Окончательное решение о том, кто займет пост главного кинолога Среднего Урала, начальник главка Александр Мешков примет в ближайшее время, тщательно проанализировав ряд предложенных ему кандидатур, - отметил полковник Горелых.
Напомним, что фамилия Узянова мелькала в 2018 году в информационном скандале, связанном с оказанием миграционных услуг иностранным гражданам. Он даже пытался судиться с журналистами издания URA.RU, но проиграл. Впоследствии под суд за мошенничество попал его знакомый Денис Ершов, который обещал местной предпринимательнице покровительство со стороны полиции за денежное вознаграждение. В ходе расследования следствие не установило факт передачи денежных средств ни Евгению Узянову, ни его подчиненным – Денис Ершов вводил в заблуждение свою жертву, которая отдала за «крышу» почти миллион рублей.
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