Трассу Пермь – Екатеринбург закроют из-за строительства пешеходного перехода

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Трасса Пермь – Екатеринбург будет закрыта в ночь на 27 сентября в связи со строительством пешеходного перехода, об этом сообщает упрдор «Прикамье».Речь идет об участке от развязки на Кушкуштан и Осу до реки Сафронов Ключ вблизи отворота на железнодорожную станцию Курашимский. Ограничение продлится с 02:00 до 04:00.Объехать перекрытый участок можно будет по второстепенной дороге через поселок Кукуштан, деревни Мартыново и Канабеково, село Кыласово.