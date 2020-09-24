В Екатеринбурге открылась столовая для нуждающихся

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня, 24 сентября, в Екатеринбурге на Восточной, 21 открылась бесплатная столовая для всех нуждающихся, которую организовали учредители фонда «Общество Малышева 73» Игорь Заводовский и Константин Погребинский.Работать столовая будет по будням с 09:00 до 17:00 со следующего понедельника. В помещении оборудовано 80 посадочных мест. Планируется, что содержание благотворительной столовой обойдется в 50-70 миллионов рублей в год. Учредители объекта будут выделять деньги из собственных средств.– Сначала нам понадобиться время, чтобы отработать систему: отладить логистику и освоиться поварам. Пока что сложно прогнозировать, сколько будет желающих. Но если их будет много, то мы откроем вторую смену и, может быть, начнем работать в выходные, – рассказал Игорь Заводовский.Попасть в столовую можно будет по специальным талонам, где будет указано время.