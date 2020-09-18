Больница Нижнего Тагила не передала данные о четырех больных COVID-19
Общество
Фото: ok.ru
Больница №1 в Нижнем Тагиле несвоевременно передала сведения о горожанах, заболевших COVID-19 в областную статистику. Это выяснили в ходе проверки, организованной Роспотребнадзором.
Данные о новых пациентах с коронавирусом должны передаваться в областную статистику в течение 12 часов в письменной/электронной форме или в течение двух часов по телефону. Однако в ходе проверки установлено, что сведения о четырех пациентах не были вообще переданы, а о шести – переданы с задержкой.
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области вынесло предписание об устранении нарушений. Как сообщили в больнице, теперь все данные будут передаваться вовремя в электронном виде.
Данные о новых пациентах с коронавирусом должны передаваться в областную статистику в течение 12 часов в письменной/электронной форме или в течение двух часов по телефону. Однако в ходе проверки установлено, что сведения о четырех пациентах не были вообще переданы, а о шести – переданы с задержкой.
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области вынесло предписание об устранении нарушений. Как сообщили в больнице, теперь все данные будут передаваться вовремя в электронном виде.
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