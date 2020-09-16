Полицейские нашли в Екатеринбурге пропавшую 12-летнюю девочку

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сотрудники полиции в Екатеринбурге разыскали 12-летнюю девочку, пропавшую вчера около 23:50. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.Бабушка девочки обратилась в полицию с сообщением о пропаже ребенка. По ее словам, девочка днем ушла из дома, но так и не вернулась. Сотрудники территориального ОВД незамедлительно организовали поиск несовершеннолетней.– В ходе оперативно-розыскных мероприятий инспекторы по делам несовершеннолетних совместно с оперативниками уголовного розыска территориального ОВД нашли пропавшего подростка. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства ее ухода, – рассказали в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.Установлено, что в отношении девочки и ей самой не было совершено никаких противоправных действий. Полицейские провели с ребенком профилактическую беседу о недопущении впредь подобных ситуаций.