Полицейские нашли в Екатеринбурге пропавшую 12-летнюю девочку
Общество
Фото: amp.showbiz.clutch.ua
Сотрудники полиции в Екатеринбурге разыскали 12-летнюю девочку, пропавшую вчера около 23:50. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.
Бабушка девочки обратилась в полицию с сообщением о пропаже ребенка. По ее словам, девочка днем ушла из дома, но так и не вернулась. Сотрудники территориального ОВД незамедлительно организовали поиск несовершеннолетней.
– В ходе оперативно-розыскных мероприятий инспекторы по делам несовершеннолетних совместно с оперативниками уголовного розыска территориального ОВД нашли пропавшего подростка. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства ее ухода, – рассказали в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.
Установлено, что в отношении девочки и ей самой не было совершено никаких противоправных действий. Полицейские провели с ребенком профилактическую беседу о недопущении впредь подобных ситуаций.
Бабушка девочки обратилась в полицию с сообщением о пропаже ребенка. По ее словам, девочка днем ушла из дома, но так и не вернулась. Сотрудники территориального ОВД незамедлительно организовали поиск несовершеннолетней.
– В ходе оперативно-розыскных мероприятий инспекторы по делам несовершеннолетних совместно с оперативниками уголовного розыска территориального ОВД нашли пропавшего подростка. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства ее ухода, – рассказали в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.
Установлено, что в отношении девочки и ей самой не было совершено никаких противоправных действий. Полицейские провели с ребенком профилактическую беседу о недопущении впредь подобных ситуаций.
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