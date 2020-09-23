В Екатеринбурге уберут проблемную остановку на автобусном маршруте №24

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с 1 октября изменится маршрут автобуса №24. Он перестанет заезжать на остановку «Широкая Речка», расположенную на улице Удельной.Как сообщил E1.RU источник в мэрии, данную остановку решили убрать из-за большой потери времени. Дело в том, что по утрам в будние дни на выезде от остановки «Широкая Речка» вплоть до улицы Суходольская собирается большая пробка. К тому же ближайший остановочный пункт находится всего в 500 метрах левее от основного маршрута.Добавим, что утвержденная летом этого года схема маршрута с заездом на улицу Удельную вызвала критику у жителей микрорайона. Водителей не устраивал тот факт, что габаритные автобусы, совершающие левый поворот с Суходольской, занимали всю дорогу и блокировали тем самым следующий за ним транспорт.