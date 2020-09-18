В общежитии УрФУ подтвердили случай заражения COVID-19
Общество
Фото: so.urfu.ru
В Екатеринбурге в общежитии УрФУ, расположенном на улице Коминтерна, коронавирусом заболел студент. В связи с этим целый этаж здания изолировали, а зараженного госпитализировали.
– Все контактировавшие с ним и проживающие на одном этаже изолированы. В корпусе – на всех этажах и в местах общего пользования – проведена дополнительная санитарная уборка, – сообщается в телеграм-канале УрФУ.
Добавим, что ранее в УрФУ на дистанционную форму обучения из-за случаев коронавируса перевели некоторые группы филологов и психологов.
– Все контактировавшие с ним и проживающие на одном этаже изолированы. В корпусе – на всех этажах и в местах общего пользования – проведена дополнительная санитарная уборка, – сообщается в телеграм-канале УрФУ.
Добавим, что ранее в УрФУ на дистанционную форму обучения из-за случаев коронавируса перевели некоторые группы филологов и психологов.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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