Улицу Советских Женщин в Екатеринбурге закрыли на месяц
Общество
С сегодняшнего дня в Екатеринбурге закрывается движение транспорта по улице Советских Женщин. Речь идет об участке от Шаумяна до переулка Федорова.
Перекрытие связано со строительством сетей теплоснабжения. Ограничения продлятся до 24 октября. Объехать закрытый участок можно по улицам Хасановской и Амундсена.
Водителей просят обращать особое внимание на новые установленные знаки и указатели.
Перекрытие связано со строительством сетей теплоснабжения. Ограничения продлятся до 24 октября. Объехать закрытый участок можно по улицам Хасановской и Амундсена.
Водителей просят обращать особое внимание на новые установленные знаки и указатели.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
В Екатеринбурге перекроют улицу Чкалова
23 сентября 2020
23 сентября 2020
В Екатеринбурге закроется движение по улице Шаумяна
22 сентября 2020
22 сентября 2020
В Екатеринбурге откроют движение по Садовой
17 сентября 2020
17 сентября 2020
В столице Урала закроют движение по улице Просторной
23 сентября 2020
23 сентября 2020
«Где зарыта ваша ангажированность?» На заседании по делу «вонючей» птицефабрики устроили демагогию
Прокуратура и Минприроды уличили экспертов в дилетантстве
Новости дня
- Свердловская область
- Россия и мир
- Все новости
- Самое важное
21:57 Счетная палата выявила массу нарушений в деятельности МБУ, отвечающего за озеленение Екатеринбурга
15:36 Валерий Сухих: «Обеспечение жителей чистой питьевой водой — очень важный инфраструктурный проект для всего Прикамья».
15:27 Новые коллеги
15:05 Ночью с 26 на 27 сентября на два часа перекроют трассу Пермь - Екатеринбург в районе Кукуштана
12:38
24/09Еще 131 свердловчанин заболел коронавирусом
21:57
23/09Счетная палата выявила массу нарушений в деятельности МБУ, отвечающего за озеленение Екатеринбурга
18:36
23/09Подготовленные бойцы ОМОН и уголовного розыска не смогли догнать пенсионера-рецидивиста под Екатеринбургом
12:35
20/09Ещё 120 свердловчан заразились коронавирусом
20:01
18/09Сотруднице уральского банка вменяют мошенничество с деньгами клиентов. Речь идет о миллионах
12:34
18/09Еще 129 свердловчан заболели коронавирусом