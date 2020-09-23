Улицу Советских Женщин в Екатеринбурге закрыли на месяц

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

С сегодняшнего дня в Екатеринбурге закрывается движение транспорта по улице Советских Женщин. Речь идет об участке от Шаумяна до переулка Федорова.Перекрытие связано со строительством сетей теплоснабжения. Ограничения продлятся до 24 октября. Объехать закрытый участок можно по улицам Хасановской и Амундсена.Водителей просят обращать особое внимание на новые установленные знаки и указатели.