В 55 муниципалитетах Свердловской области подключили отопление
Общество
Фото: sozh.info
Полное включение отопление обеспечено в 55 муниципалитетах, об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.
Сейчас в регионе отапливается 79% многоквартирных домов и 97% объектов соцсферы. Полностью к отоплению подключены жилые дома в 66 территориях и объекты соцсферы в 70 территориях.
Меньше всего зданий подключили к отоплению в Алапаевске. Сейчас теплом в городе обеспечены 44% жилфонда и 50% учреждений соцсферы.
В Екатеринбурге отопление получили жители 63% многоквартирных домов и 93% объектов соцсферы.
Сейчас в регионе отапливается 79% многоквартирных домов и 97% объектов соцсферы. Полностью к отоплению подключены жилые дома в 66 территориях и объекты соцсферы в 70 территориях.
Меньше всего зданий подключили к отоплению в Алапаевске. Сейчас теплом в городе обеспечены 44% жилфонда и 50% учреждений соцсферы.
В Екатеринбурге отопление получили жители 63% многоквартирных домов и 93% объектов соцсферы.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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