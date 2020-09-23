В 55 муниципалитетах Свердловской области подключили отопление

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Полное включение отопление обеспечено в 55 муниципалитетах, об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.Сейчас в регионе отапливается 79% многоквартирных домов и 97% объектов соцсферы. Полностью к отоплению подключены жилые дома в 66 территориях и объекты соцсферы в 70 территориях.Меньше всего зданий подключили к отоплению в Алапаевске. Сейчас теплом в городе обеспечены 44% жилфонда и 50% учреждений соцсферы.В Екатеринбурге отопление получили жители 63% многоквартирных домов и 93% объектов соцсферы.