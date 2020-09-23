Парковка на площади 1905 года в Екатеринбурге закроется из-за очередной ярмарки

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в ближайшие выходные закроют парковку на площади 1905 года. Как рассказали в администрации города, это связано с проведением очередной ярмарки выходного дня.Парковка будет закрыта с 23:00 пятницы, 25 сентября, до 19:00 воскресенья, 27 сентября. Сама ярмарка будет работать в субботу и воскресенье, 26 и 27 сентября с 09:00 до 17:00.