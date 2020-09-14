Сотрудники ГИБДД проводят уроки безопасности в школах Свердловской области

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В школах Свердловской области сотрудники ГИБДД проводят вебинары, минутки безопасности, экспресс-уроки по правилам безопасного поведения на дороге в рамках Недели безопасности, об этом рассказали в региональном УГИБДД ГУ МВД России.Так, на вебинарах по безопасности дорожного движения старшеклассники Артемовского дети узнали о последствиях нарушения ПДД. Ребятам из Полевского на утренних инструктажах сотрудники ГИБДД рассказывают об основных ошибках детей, пострадавших в авариях. Школьники Нижней Туры узнают о правилах безопасности, принимая участие в конкурсах, викторинах и фото-акциях.