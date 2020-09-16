В Екатеринбурге вновь пройдет бесплатный онкосубботник
Общество
Фото: profilaktica.ru
В Екатеринбурге вновь пройдет традиционная акция «Субботник против рака». Врачи ждут желающих обследоваться 26 сентября с 09:00 до 15:00.
В ближайшую субботу екатеринбуржцы смогут пройти осмотр у терапевта, хирурга, дерматолога и гинеколога. Прием организован в 11-ти медучреждениях.
На прием необходимо предварительно записаться по телефону 204-76-76. С собой нужно иметь паспорт и полис ОМС. В больнице необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Граждан с признаками ОРВИ просят перенесите прием до момента выздоровления.
Напомним, что онкосубботник не проводился в Екатеринбурге с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса.
В ближайшую субботу екатеринбуржцы смогут пройти осмотр у терапевта, хирурга, дерматолога и гинеколога. Прием организован в 11-ти медучреждениях.
В Екатеринбурге вновь пройдет бесплатный онкосубботник
На прием необходимо предварительно записаться по телефону 204-76-76. С собой нужно иметь паспорт и полис ОМС. В больнице необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Граждан с признаками ОРВИ просят перенесите прием до момента выздоровления.
Напомним, что онкосубботник не проводился в Екатеринбурге с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса.
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