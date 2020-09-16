В Екатеринбурге ушел из жизни один из основателей службы скорой помощи

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге после продолжительной болезни в возрасте 90 лет скончался Владимир Фиалко – один из основателей службы скорой помощи. Он ушел из жизни 21 сентября.Владимир Фиалко был врачом-кардиологом и первым заведующим подстанции службы скорой медицинской помощи Екатеринбурга. Кроме того, он принял участие в создании кардиологической и неврологической бригад и лабораторной службы.Фиалко написал книгу «Проблемы тактики на догоспитальном этапе. Диагностические и тактические ошибки» – обучающее руководство для врачей и фельдшеров скорой помощи.