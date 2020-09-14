Куйвашев заявил об ужесточении масочного режима на Среднем Урале

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области ужесточат масочный режим. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев на заседании регионального оперштаба.Евгений Куйвашев отметил, что все чаще в закрытых помещениях люди стали появляться без средств индивидуальной защиты, а этого допускать нельзя. Оперштабу поручили усилить контроль за соблюдением масочного режима.– Масочный режим в общественных местах и соблюдение норм социального дистанцирования помогут не только минимизировать риск коронавирусной инфекции, но и замедлить распространение сезонных заболеваний: гриппа и ОРВИ, — подчеркнул губернатор.