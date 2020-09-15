Полиция и СК заинтересовались родами 16-летней девушки в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге сотрудники Следственного комитета и инспекторы по делам несовершеннолетних разбираются в цыганской любовной истории, финальным аккордом которой стало рождение ребенка 16-летней девушкой.По информации издания, девушка по цыганским традициям вышла ранее замуж за молодого человека (он старше её на один год), и теперь обстоятельствами их личной жизни заинтересовались правоохранительные органы. Несовершеннолетняя пара проживала в Цыганском поселке на ВИЗе.По цыганским обычаям в ранних браках ничего плохого нет, но теперь отца-родителя могут привлечь к уголовной ответственности.