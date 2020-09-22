Перед судом в Екатеринбурге предстанет охранник, сломавший нос подростку
Общество
Фото: news.myseldon.com
В Екатеринбурге перед судом предстанет мужчина, который подозревается в умышленном причинении легкого вреда здоровью подростка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В начале августа 2020 года мужчина, работая в одной из организаций диспетчером, находился на рабочем месте возле дома на улице Белинского и охранял придомовую территорию. Вечером он увидел мальчика, сидевшего на скейтборде недалеко от ворот дома, и подошел к нему.
Между мужчиной и подростком произошел словесный конфликт, в результате которого охранник ударил ногой в лицо мальчику, что повлекло перелом костей носа.
Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено мировому судье судебного участка №1 Чкаловского района Екатеринбурга.
В начале августа 2020 года мужчина, работая в одной из организаций диспетчером, находился на рабочем месте возле дома на улице Белинского и охранял придомовую территорию. Вечером он увидел мальчика, сидевшего на скейтборде недалеко от ворот дома, и подошел к нему.
Между мужчиной и подростком произошел словесный конфликт, в результате которого охранник ударил ногой в лицо мальчику, что повлекло перелом костей носа.
Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено мировому судье судебного участка №1 Чкаловского района Екатеринбурга.
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