Пункт тестирования на COVID-19 в Кольцово стал работать круглосуточно

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Кольцово пункт тестирования на коронавирус перешел на круглосуточный режим работы. Это обусловлено увеличением пассажиропотока.Сдать анализ в аэропорту можно на первом этаже терминала В. Результат будет готов в течение суток с момента сдачи. Скан результатов исследования направляется на электронную почту.Добавим, что прибывающим из-за рубежа в течение трех суток необходимо загрузить скан результатов на портал госуслуг.