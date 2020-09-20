Пункт тестирования на COVID-19 в Кольцово стал работать круглосуточно
Общество
Фото: eanews.ru
В Кольцово пункт тестирования на коронавирус перешел на круглосуточный режим работы. Это обусловлено увеличением пассажиропотока.
Сдать анализ в аэропорту можно на первом этаже терминала В. Результат будет готов в течение суток с момента сдачи. Скан результатов исследования направляется на электронную почту.
Добавим, что прибывающим из-за рубежа в течение трех суток необходимо загрузить скан результатов на портал госуслуг.
Сдать анализ в аэропорту можно на первом этаже терминала В. Результат будет готов в течение суток с момента сдачи. Скан результатов исследования направляется на электронную почту.
Добавим, что прибывающим из-за рубежа в течение трех суток необходимо загрузить скан результатов на портал госуслуг.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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