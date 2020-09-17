Росприроднадзор проверит мусорный полигон под Сысертью

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Специалисты Уральского межрегионального управления Росприроднадзора намерены провести внеплановую выездную проверку в отношении МУП ЖКХ «Сысертское», на территории полигона которого на прошлой неделе произошло возгорание отходов.Сотрудники Росприроднадзора уже выезжали на место с целью выявления нарушений требований природоохранного законодательства РФ в области охраны атмосферного воздуха и обращения с отходами производства и потребления, сообщает пресс-служба ведомства.В ходе проведения рейдового мероприятия на территории смежной с полигоном МУП ЖКХ «Сысертское» было зафиксировано несколько очагов открытого горения отходов, что сопровождалось обширным задымлением прилегающей к полигону территории и федеральной трассы М5 Екатеринбург-Челябинск.