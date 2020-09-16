В Нижнем Тагиле появилась карта опасных для жизни мест

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На Среднем Урале появилась виртуальная карта опасных для жизни и здоровья граждан мест. Как сообщает TagilCity.ru, с помощью карты в Нижнем Тагиле можно узнать расположение шахт, где произошел обвал.Составлять карту помогали специалисты музея-заповедника города. Помимо разрушения шахты также учитывалось возможность его распространения на основе земли, где расположен аварийный участок.Добавим, что сейчас в Нижнем Тагиле есть две крупные шахты. Одна из них действующая.