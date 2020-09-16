В Нижнем Тагиле появилась карта опасных для жизни мест
Общество
Фото: pixabay.com
На Среднем Урале появилась виртуальная карта опасных для жизни и здоровья граждан мест. Как сообщает TagilCity.ru, с помощью карты в Нижнем Тагиле можно узнать расположение шахт, где произошел обвал.
Составлять карту помогали специалисты музея-заповедника города. Помимо разрушения шахты также учитывалось возможность его распространения на основе земли, где расположен аварийный участок.
Добавим, что сейчас в Нижнем Тагиле есть две крупные шахты. Одна из них действующая.
Составлять карту помогали специалисты музея-заповедника города. Помимо разрушения шахты также учитывалось возможность его распространения на основе земли, где расположен аварийный участок.
Добавим, что сейчас в Нижнем Тагиле есть две крупные шахты. Одна из них действующая.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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